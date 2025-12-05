Imenik tvrtki
FD Technologies
FD Technologies Savjetnik za Upravljanje Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u FD Technologies. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$81.6K - $98.8K
Ireland
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$75.2K$81.6K$98.8K$105K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u FD Technologies?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Savjetnik za Upravljanje u FD Technologies in Ireland ima godišnju ukupnu naknadu od €90,971. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u FD Technologies za ulogu Savjetnik za Upravljanje in Ireland je €65,091.

Ostali resursi

