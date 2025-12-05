Imenik tvrtki
Fathom
Fathom Korisnička Služba Plaće

Prosječna Korisnička Služba ukupna naknada in United States u Fathom kreće se od $53.6K do $73.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fathom. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$57.3K - $69.3K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$53.6K$57.3K$69.3K$73.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Fathom?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Korisnička Služba u Fathom in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $73,080. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fathom za ulogu Korisnička Služba in United States je $53,550.

