Imenik tvrtki
Fast Retailing
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Menadžer Softverskog Inženjerstva

  • Sve Menadžer Softverskog Inženjerstva plaće

Fast Retailing Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Prosječna Menadžer Softverskog Inženjerstva ukupna naknada in China u Fast Retailing kreće se od CN¥1.15M do CN¥1.57M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fast Retailing. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$175K - $207K
China
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$161K$175K$207K$221K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 3 više Menadžer Softverskog Inženjerstva prijavas u Fast Retailing za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Fast Retailing?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Fast Retailing in China ima godišnju ukupnu naknadu od CN¥1,572,693. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fast Retailing za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in China je CN¥1,148,749.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fast Retailing

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • LinkedIn
  • Facebook
  • Apple
  • Stripe
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/fast-retailing/salaries/software-engineering-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.