Fast Retailing
Fast Retailing Menadžer Proizvoda Plaće

Prosječna Menadžer Proizvoda ukupna naknada in Japan u Fast Retailing kreće se od ¥8.81M do ¥12.33M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fast Retailing. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$63.9K - $74.3K
Japan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$59K$63.9K$74.3K$82.6K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Fast Retailing?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u Fast Retailing in Japan ima godišnju ukupnu naknadu od ¥12,330,326. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fast Retailing za ulogu Menadžer Proizvoda in Japan je ¥8,807,376.

Ostali resursi

