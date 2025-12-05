Imenik tvrtki
Fast Retailing
Fast Retailing Informatičar (IT) Plaće

Prosječna Informatičar (IT) ukupna naknada u Fast Retailing kreće se od NT$1.09M do NT$1.58M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Fast Retailing. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$40.5K - $47K
Taiwan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$35.7K$40.5K$47K$51.8K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Fast Retailing?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Fast Retailing ima godišnju ukupnu naknadu od NT$1,584,894. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fast Retailing za ulogu Informatičar (IT) je NT$1,092,112.

Ostali resursi

