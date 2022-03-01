Imenik tvrtki
Farmers Business Network
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Farmers Business Network Plaće

Plaće u Farmers Business Network kreću se od $171,638 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $480,390 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Farmers Business Network. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $180K
Znanstvenik Podataka
$205K
Ljudski Resursi
$176K

How has AI impacted you at work?

I see more and more talk about how AI will change the way we work, or how AI will replace more and more people in the coming years, and I'm curious to see what impact AI has actually had in your day-to-day.

I'll go first: AI has marginally improved my ability to solve problems at work because it helps me debug code, but only after I give it a ton of context. Usually, ha...

45 18
45 18
Menadžer Proizvoda
$199K
Menadžer Programa
$281K
Regrutač
$172K
Menadžer Tehničkih Programa
$480K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Farmers Business Network, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

Imate pitanje? Pitajte zajednicu.

Posjetite Levels.fyi zajednicu za komunikaciju s djelatnicima različitih tvrtki, savjete za karijeru i još mnogo toga.

Posjetite sada!

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Farmers Business Network je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $480,390. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Farmers Business Network je $198,739.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Farmers Business Network

Povezane tvrtke

  • SoFi
  • Square
  • Spotify
  • Microsoft
  • Intuit
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi