Farfetch Plaće

Plaće u Farfetch kreću se od $22,689 ukupne godišnje naknade za Copywriter na donjoj strani do $198,900 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Farfetch. Zadnje ažuriranje: 10/9/2025

$160K

Softverski Inženjer
L1 $41.9K
L2 $49K
L3 $44.4K
L4 $53.7K

Frontend Softverski Inženjer

Backend Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

Menadžer Proizvoda
L2 $45.3K
L3 $70.1K
Analitičar Podataka
Median $37.7K

Marketing
Median $105K
Menadžer Projekta
Median $39.9K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $69.8K
Poslovni Analitičar
$111K
Copywriter
$22.7K
Korisnička Podrška
$75.4K
Menadžer Znanosti o Podacima
$77.9K
Znanstvenik Podataka
$199K
Financijski Analitičar
$54.2K
Ljudski Resursi
$24.6K
Information Technologist (IT)
$113K
Regrutač
$85.4K
Arhitekt Rješenja
$79.4K
UX Istraživač
$47.9K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Farfetch, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Farfetch je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $198,900. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Farfetch je $54,174.

