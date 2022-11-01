Fareportal Plaće

Plaće u Fareportal kreću se od $16,925 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $204,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fareportal . Zadnje ažuriranje: 10/15/2025