Imenik tvrtki
Fandom
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Fandom Plaće

Plaće u Fandom kreću se od $60,775 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $90,545 za Analitičar Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fandom. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $60.8K
Analitičar Podataka
$90.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$89.8K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

67 10
67 10
Povjerenje i Sigurnost
$74.4K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

The highest paying role reported at Fandom is Analitičar Podataka at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $90,545. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Fandom is $82,095.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Fandom

Povezane tvrtke

  • Tesla
  • PayPal
  • Snap
  • DoorDash
  • Flipkart
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi