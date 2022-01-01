Imenik tvrtki
Fanatics
Fanatics Plaće

Plaće u Fanatics kreću se od $7,881 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $305,000 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Fanatics. Zadnje ažuriranje: 10/18/2025

Softverski Inženjer
Software Engineer III $183K
Senior Software Engineer $210K
Staff Software Engineer $237K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $210K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $305K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Šef Stožera
Median $65K
Znanstvenik Podataka
Median $238K
Marketing
Median $120K
Analitičar Podataka
Median $131K
Administrativni Asistent
$103K
Poslovni Analitičar
$7.9K
Menadžer Znanosti o Podacima
$164K
Ljudski Resursi
$163K
Dizajner Proizvoda
$151K
Regrutač
$146K
Cybersecurity Analyst
$61.3K
Menadžer Tehničkih Programa
$238K
UX Istraživač
$125K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Fanatics, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Fanatics je Menadžer Softverskog Inženjerstva s godišnjom ukupnom naknadom od $305,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Fanatics je $156,975.

