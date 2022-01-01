FabFitFun Plaće

Plaće u FabFitFun kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $136,680 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika FabFitFun . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025