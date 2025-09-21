Imenik tvrtki
F5 Networks
F5 Networks Hardverski Inženjer Plaće

Prosječna Hardverski Inženjer ukupna naknada in United States u F5 Networks kreće se od $137K do $188K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u F5 Networks. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$149K - $177K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$137K$149K$177K$188K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U F5 Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U F5 Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Hardverski Inženjer at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $188,112. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Hardverski Inženjer role in United States is $137,404.

