Medijan Znanstvenik Podataka paketa naknade in United States u F5 Networks ukupno iznosi $200K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u F5 Networks. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Medijan paketa
company icon
F5 Networks
Data Scientist
Los Angeles, CA
Ukupno godišnje
$200K
Razina
L4
Osnovna plaća
$160K
Stock (/yr)
$40K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u F5 Networks?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U F5 Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U F5 Networks, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Znanstvenik Podataka at F5 Networks in United States sits at a yearly total compensation of $263,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at F5 Networks for the Znanstvenik Podataka role in United States is $197,800.

