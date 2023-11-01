Eyeota Plaće

Plaće u Eyeota kreću se od $84,460 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $100,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Eyeota . Zadnje ažuriranje: 9/10/2025