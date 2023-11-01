Imenik tvrtki
Eyeota
Eyeota Plaće

Plaće u Eyeota kreću se od $84,460 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $100,000 za Softverski Inženjer na gornjoj strani.

$160K

Softverski Inženjer
Median $100K
Znanstvenik Podataka
$84.5K
Dizajner Proizvoda
$85.4K

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Eyeota je Softverski Inženjer s godišnjom ukupnom naknadom od $100,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Eyeota je $85,425.

