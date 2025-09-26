Softverski Inženjer naknada in United States u ExxonMobil kreće se od $101K year za CL22 do $230K year za CL27. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $180K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ExxonMobil. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
CL22
$101K
$101K
$250
$0
CL23
$110K
$109K
$1.3K
$625
CL24
$133K
$133K
$0
$0
CL25
$162K
$159K
$2.7K
$0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***