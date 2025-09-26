Imenik tvrtki
ExxonMobil
  • Plaće
  • Menadžer Proizvoda

  • Sve Menadžer Proizvoda plaće

ExxonMobil Menadžer Proizvoda Plaće

Menadžer Proizvoda naknada in United States u ExxonMobil kreće se od $126K year za CL24 do $239K year za CL27. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $174K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ExxonMobil. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$126K
$123K
$2.5K
$0
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
$160K

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Koji su karijerni nivoi u ExxonMobil?

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Proizvoda u ExxonMobil in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $239,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ExxonMobil za ulogu Menadžer Proizvoda in United States je $135,000.

