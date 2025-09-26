Imenik tvrtki
Strojarki Inženjer naknada in United States u ExxonMobil kreće se od $115K year za CL22 do $247K year za CL27. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $127K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ExxonMobil. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
CL22
$115K
$115K
$0
$0
CL23
$110K
$110K
$0
$0
CL24
$121K
$121K
$0
$0
CL25
$130K
$130K
$0
$0
ČPP

The highest paying salary package reported for a Strojarki Inženjer at ExxonMobil in United States sits at a yearly total compensation of $247,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at ExxonMobil for the Strojarki Inženjer role in United States is $127,000.

