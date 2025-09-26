Imenik tvrtki
ExxonMobil
ExxonMobil Information Technologist (IT) Plaće

Information Technologist (IT) naknada u ExxonMobil ukupno iznosi $243K year za CL27. Medijan year paketa naknade ukupno iznosi $108K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u ExxonMobil. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
CL22
$ --
$ --
$ --
$ --
CL23
$ --
$ --
$ --
$ --
CL24
$ --
$ --
$ --
$ --
CL25
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 4 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u ExxonMobil?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Information Technologist (IT) ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za jobFamilies.Information Technologist (IT) u ExxonMobil ima godišnju ukupnu naknadu od $275,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ExxonMobil za ulogu jobFamilies.Information Technologist (IT) je $185,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za ExxonMobil

