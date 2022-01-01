Imenik tvrtki
ExxonMobil Plaće

Plaće u ExxonMobil kreću se od $1,547 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $290,000 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ExxonMobil. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Strojarki Inženjer
CL23 $110K
CL24 $121K
CL25 $130K
CL26 $195K
CL27 $247K
Softverski Inženjer
CL23 $110K
CL24 $133K
CL25 $162K
CL26 $204K
CL27 $230K

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Istraživač

Kemijski Inženjer
CL22 $104K
CL23 $135K
CL25 $133K
CL26 $187K

Procesni Inženjer

Menadžer Proizvoda
CL24 $126K
CL26 $197K
Menadžer Projekta
CL23 $118K
CL27 $214K
Menadžer Tehničkih Programa
CL26 $182K
CL28 $290K
Poslovni Razvoj
Median $200K
Znanstvenik Podataka
Median $35.8K
IT Tehnolog
Median $108K
Marketing
Median $237K
Hardverski Inženjer
Median $140K
Dizajner Proizvoda
Median $120K
Građevinski Inženjer
Median $231K
Računovođa
$17.6K
Biomedicinski Inženjer
$136K
Poslovne Operacije
$114K
Menadžer Poslovnih Operacija
$139K
Poslovni Analitičar
$1.5K
Inženjer Upravljanja
$171K
Analitičar Podataka
$26K
Elektroinženjer
$164K
Financijski Analitičar
$18.4K
Geološki Inženjer
$169K
Ljudski Resursi
$3.5K
Menadžment Konzultant
$38.8K
Marketing Operacije
$149K
Menadžer Programa
$181K
Prodaja
$93.5K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$115K
Arhitekt Rješenja
$43.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ExxonMobil je Menadžer Tehničkih Programa at the CL28 level s godišnjom ukupnom naknadom od $290,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ExxonMobil je $134,342.

Ostali resursi