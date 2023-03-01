Imenik tvrtki
Exxeta
Exxeta Plaće

Plaće u Exxeta kreću se od $56,964 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $98,865 za Menadžment Konzultant na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Exxeta. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $57K
Menadžer Proizvoda
Median $90.4K
Menadžment Konzultant
$98.9K

ČPP

The highest paying role reported at Exxeta is Menadžment Konzultant at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $98,865. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Exxeta is $90,376.

