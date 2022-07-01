Imenik tvrtki
Extole
Extole Plaće

Plaće u Extole kreću se od $25,186 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $99,500 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Extole. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Znanstvenik Podataka
$43.8K
IT Tehnolog
$27.6K
Menadžer Proizvoda
$36.2K

Softverski Inženjer
$25.2K
Arhitekt Rješenja
$99.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Extole je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $99,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Extole je $36,180.

