  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

  Greater Dublin Area

Expleo Group Softverski Inženjer Plaće u Greater Dublin Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Dublin Area u Expleo Group ukupno iznosi €52.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Expleo Group. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Expleo Group
Quality Assurance (QA) Software Engineer
Dublin, DN, Ireland
Ukupno godišnje
€52.9K
Razina
Senior Technical Engineer
Osnovna plaća
€52.9K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
5 Godine
Koji su karijerni nivoi u Expleo Group?

€142K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Expleo Group in Greater Dublin Area ima godišnju ukupnu naknadu od €79,555. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Expleo Group za ulogu Softverski Inženjer in Greater Dublin Area je €52,893.

