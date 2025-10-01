Imenik tvrtki
Exotel
  Greater Bengaluru

Exotel Softverski Inženjer Plaće u Greater Bengaluru

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Greater Bengaluru u Exotel ukupno iznosi ₹1.26M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Exotel. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
Exotel
Software Engineer
Bengaluru, KA, India
Ukupno godišnje
₹1.26M
Razina
L1
Osnovna plaća
₹1.26M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Exotel?

₹13.94M

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Plaće za stažiranje

Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Exotel in Greater Bengaluru ima godišnju ukupnu naknadu od ₹3,870,459. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Exotel za ulogu Softverski Inženjer in Greater Bengaluru je ₹1,655,717.

Ostali resursi