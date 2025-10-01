Imenik tvrtki
exadel
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Warsaw Metropolitan Area

exadel Softverski Inženjer Plaće u Warsaw Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area u exadel ukupno iznosi PLN 212K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u exadel. Zadnje ažuriranje: 10/1/2025

Medijan paketa
company icon
exadel
Software Engineer
Warsaw, MZ, Poland
Ukupno godišnje
PLN 212K
Razina
L3
Osnovna plaća
PLN 212K
Stock (/yr)
PLN 0
Bonus
PLN 0
Godine u tvrtki
5 Godine
Godine iskustva
6 Godine
Koji su karijerni nivoi u exadel?

PLN 600K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

ČPP

El paquete salarial con mayor remuneración reportado para un Softverski Inženjer en exadel in Warsaw Metropolitan Area está en una compensación total anual de PLN 274,175. Esto incluye salario base así como cualquier compensación potencial en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en exadel para el puesto de Softverski Inženjer in Warsaw Metropolitan Area es PLN 212,136.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za exadel

Povezane tvrtke

  • Arcesium
  • SoftServe
  • InvestCloud
  • Avtex
  • MedeAnalytics
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi