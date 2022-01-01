Direktorij Tvrtki
Exabeam
Exabeam Plaće

Raspon plaća Exabeam je od $106,530 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Informatolog (IT) na donjem kraju do $452,250 za Voditelj projekta na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Exabeam. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Softverski inženjer
Median $243K
Voditelj proizvoda
Median $320K
Uspjeh korisnika
$132K

Informatolog (IT)
$107K
Marketing
$241K
Dizajner proizvoda
$240K
Voditelj projekta
$452K
Prodaja
$118K
Voditelj softverskog inženjerstva
$191K
Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Exabeam je Voditelj projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $452,250. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Exabeam je $240,293.

