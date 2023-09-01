Imenik tvrtki
Evertz
Evertz Plaće

Plaće u Evertz kreću se od $39,407 ukupne godišnje naknade za Information Technologist (IT) na donjoj strani do $84,500 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Evertz. Zadnje ažuriranje: 10/20/2025

Softverski Inženjer
Junior Software Engineer $55.4K
Software Engineer $64.1K

Full-Stack Softverski Inženjer

Arhitekt Rješenja
Median $84.5K
Hardverski Inženjer
$55.4K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

63 25
Information Technologist (IT)
$39.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Evertz je Arhitekt Rješenja s godišnjom ukupnom naknadom od $84,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Evertz je $55,440.

Istaknuti poslovi

