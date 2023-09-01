Imenik tvrtki
EssenceMediacom
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

EssenceMediacom Plaće

Plaće u EssenceMediacom kreću se od $16,957 ukupne godišnje naknade za Menadžer Projekta na donjoj strani do $296,510 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EssenceMediacom. Zadnje ažuriranje: 9/7/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Marketing
Median $130K
Biomedicinski Inženjer
$142K
Poslovni Analitičar
$114K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Menadžer Znanosti o Podacima
$133K
Marketing Operacije
$46.4K
Menadžer Proizvoda
$142K
Menadžer Projekta
$17K
Softverski Inženjer
$50.6K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$171K
Arhitekt Rješenja
$297K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plačana pozicija pri EssenceMediacom je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level z letnim skupnim plačilom $296,510. To vključuje osnovno plačo kot tudi morebitno delniško nadomestilo in bonuse.
Povprečno letno skupno plačilo pri EssenceMediacom je $131,300.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za EssenceMediacom

Povezane tvrtke

  • Airbnb
  • Uber
  • Spotify
  • Stripe
  • LinkedIn
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi