Imenik tvrtki
Ernst and Young
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • UX Istraživač

  • Sve UX Istraživač plaće

Ernst and Young UX Istraživač Plaće

Prosječna UX Istraživač ukupna naknada in United States u Ernst and Young kreće se od $117K do $171K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$135K - $154K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$117K$135K$154K$171K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 2 više UX Istraživač prijavas u Ernst and Young za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.


Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane UX Istraživač ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

The highest paying salary package reported for a UX Istraživač at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $171,100. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the UX Istraživač role in United States is $117,450.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Ernst and Young

Povezane tvrtke

  • Torch Technologies
  • Pyramid Consulting
  • Bain
  • Bank of America Merrill Lynch
  • Deloitte
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi