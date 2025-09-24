Imenik tvrtki
Ernst and Young
Arhitekt Rješenja naknada in United States u Ernst and Young kreće se od $183K year za Solution Architect do $243K year za Principal Solution Architect. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $212K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Solution Architect
$183K
$179K
$0
$3.7K
Senior Solution Architect
$165K
$161K
$0
$4.4K
Staff Solution Architect 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Staff Solution Architect 2
$180K
$176K
$0
$3.3K
Prikaži 1 više nivoa
$160K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Arhitekt Podataka

Cloud Arhitekt

Arhitekt Sigurnosti Oblaka

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Ernst and Young in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $283,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ernst and Young za ulogu Arhitekt Rješenja in United States je $212,000.

Ostali resursi