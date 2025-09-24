Analitičar Kibernetičke Sigurnosti naknada u Ernst and Young kreće se od $91.4K year za Security Analyst do $142K year za Staff Security Analyst 1. Medijan year paketa naknade ukupno iznosi $97.9K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Security Analyst
$91.4K
$88.3K
$0
$3.1K
Senior Security Analyst
$140K
$134K
$0
$6K
Staff Security Analyst 1
$142K
$135K
$0
$7.5K
Staff Security Analyst 2
$ --
$ --
$ --
$ --
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)