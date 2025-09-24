Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Programa paketa naknade in United States u Ernst and Young ukupno iznosi $167K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
company icon
Ernst and Young
Cyber Manager
Atlanta, GA
Ukupno godišnje
$167K
Razina
L3
Osnovna plaća
$157K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$10K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ernst and Young?

$160K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Izvezi podatke

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Ernst and Young in United States میں Menadžer Programa کے لیے سب سے زیادہ تنخواہ والا پیکیج سالانہ کل معاوضہ $291,000 ہے۔ اس میں بنیادی تنخواہ کے ساتھ ساتھ ممکنہ اسٹاک معاوضہ اور بونس بھی شامل ہے۔
Ernst and Young میں Menadžer Programa کردار in United States کے لیے رپورٹ شدہ اوسط سالانہ کل معاوضہ $161,000 ہے۔

Ostali resursi