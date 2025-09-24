Imenik tvrtki
Ernst and Young
Ernst and Young Operacije s Ljudima Plaće

Prosječna Operacije s Ljudima ukupna naknada u Ernst and Young kreće se od ARS 19.61M do ARS 27.32M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Prosječna Ukupna Naknada

ARS 21.02M - ARS 24.75M
Argentina
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
ARS 19.61MARS 21.02MARS 24.75MARS 27.32M
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

ARS 194.91M

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

The highest paying salary package reported for a Operacije s Ljudima at Ernst and Young sits at a yearly total compensation of ARS 27,319,620. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Operacije s Ljudima role is ARS 19,614,086.

