Ernst and Young
  • Plaće
  • Poslovni Analitičar

  • Sve Poslovni Analitičar plaće

Ernst and Young Poslovni Analitičar Plaće

Poslovni Analitičar naknada in United States u Ernst and Young kreće se od $71.7K year za Business Analyst do $194K year za Principal Business Analyst. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $120K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Business Analyst
$71.7K
$71.7K
$0
$0
Senior Business Analyst
$128K
$123K
$0
$4.6K
Staff Business Analyst 1
$96.8K
$94.5K
$0
$2.3K
Staff Business Analyst 2
$83K
$75.5K
$0
$7.5K
$160K

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



The highest paying salary package reported for a Poslovni Analitičar at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $193,633. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Poslovni Analitičar role in United States is $115,000.

