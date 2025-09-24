Imenik tvrtki
Ernst and Young
Ernst and Young Biomedicinski Inženjer Plaće

Prosječna Biomedicinski Inženjer ukupna naknada in Ireland u Ernst and Young kreće se od €18.2K do €25.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Prosječna Ukupna Naknada

€19.5K - €22.9K
Ireland
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
€18.2K€19.5K€22.9K€25.3K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

€142K

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Biomedicinski Inženjer u Ernst and Young in Ireland ima godišnju ukupnu naknadu od €25,331. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ernst and Young za ulogu Biomedicinski Inženjer in Ireland je €18,186.

