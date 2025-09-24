Imenik tvrtki
Ernst and Young
  • Plaće
  • Administrativni Asistent

  • Sve Administrativni Asistent plaće

Ernst and Young Administrativni Asistent Plaće

Medijan Administrativni Asistent paketa naknade in United States u Ernst and Young ukupno iznosi $49.6K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
company icon
Ernst and Young
Executive Assistant
Louisville, KY
Ukupno godišnje
$49.6K
Razina
L3
Osnovna plaća
$49.6K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ernst and Young?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Administrativni Asistent u Ernst and Young in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $68,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ernst and Young za ulogu Administrativni Asistent in United States je $49,583.

