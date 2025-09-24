Imenik tvrtki
Ernst and Young
Ernst and Young Računovođa Plaće

Medijan Računovođa paketa naknade in United States u Ernst and Young ukupno iznosi $101K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ernst and Young. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
company icon
Ernst and Young
Auditor
New York, NY
Ukupno godišnje
$101K
Razina
Staff 2
Osnovna plaća
$97.7K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$2.9K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
1 Godina
Koji su karijerni nivoi u Ernst and Young?

$160K

Najnoviji podnesci plata
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Ernst and Young, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Porezni Računovođa

Tehnički Računovođa

Revizor

ČPP

The highest paying salary package reported for a Računovođa at Ernst and Young in United States sits at a yearly total compensation of $137,925. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ernst and Young for the Računovođa role in United States is $98,500.

