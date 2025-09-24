Softverski Inženjer naknada in Sweden u Ericsson kreće se od SEK 425K year za JS4 do SEK 942K year za JS8. Medijan year paketa naknade in Sweden ukupno iznosi SEK 689K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ericsson. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
JS4
SEK 425K
SEK 425K
SEK 0
SEK 0
JS5
SEK 524K
SEK 511K
SEK 10.1K
SEK 2.9K
JS6
SEK 651K
SEK 639K
SEK 7.1K
SEK 5.6K
JS7
SEK 695K
SEK 694K
SEK 807.7
SEK 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
