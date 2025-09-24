Imenik tvrtki
Medijan Menadžer Projekta paketa naknade in Australia u Ericsson ukupno iznosi €124K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ericsson. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025

Medijan paketa
company icon
Ericsson
Project Manager
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
€124K
Razina
j7
Osnovna plaća
€124K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
10 Godine
Godine iskustva
17 Godine
Koji su karijerni nivoi u Ericsson?

€142K

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Ericsson in Australia ima godišnju ukupnu naknadu od €93,610. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Ericsson za ulogu Menadžer Projekta in Australia je €93,610.

