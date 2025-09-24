Hardverski Inženjer naknada in Sweden u Ericsson kreće se od SEK 482K year za JS5 do SEK 718K year za JS7. Medijan year paketa naknade in Sweden ukupno iznosi SEK 616K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Ericsson. Zadnje ažuriranje: 9/24/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
