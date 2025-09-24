Imenik tvrtki
Ericsson
Hardverski Inženjer naknada in Sweden u Ericsson kreće se od SEK 482K year za JS5 do SEK 718K year za JS7. Medijan year paketa naknade in Sweden ukupno iznosi SEK 616K.

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
JS4
SEK --
SEK --
SEK --
SEK --
JS5
SEK 482K
SEK 482K
SEK 0
SEK 0
JS6
SEK 910K
SEK 910K
SEK 0
SEK 0
JS7
SEK 718K
SEK 718K
SEK 0
SEK 0
SEK 1.56M

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
The highest paying salary package reported for a Hardverski Inženjer at Ericsson in Sweden sits at a yearly total compensation of SEK 909,897. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Ericsson for the Hardverski Inženjer role in Sweden is SEK 616,313.

