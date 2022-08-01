EquityZen Plaće

Plaće u EquityZen kreću se od $70,350 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $237,308 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EquityZen . Zadnje ažuriranje: 9/12/2025