EquityZen
EquityZen Plaće

Plaće u EquityZen kreću se od $70,350 ukupne godišnje naknade za Računovođa na donjoj strani do $237,308 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EquityZen. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Računovođa
$70.4K
Poslovni Analitičar
$109K
Dizajner Proizvoda
$109K

Softverski Inženjer
$237K
ČPP

