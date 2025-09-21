Imenik tvrtki
Equisoft
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Equisoft Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Canada u Equisoft ukupno iznosi CA$97.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Equisoft. Zadnje ažuriranje: 9/21/2025

Medijan paketa
company icon
Equisoft
Software Engineer
Quebec, QC, Canada
Ukupno godišnje
CA$97.7K
Razina
Senior
Osnovna plaća
CA$93.1K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$4.7K
Godine u tvrtki
6 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u Equisoft?

CA$226K

Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Equisoft in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$117,453. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Equisoft za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$97,659.

