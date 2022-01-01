Imenik tvrtki
Equal Experts
Equal Experts Plaće

Plaće u Equal Experts kreću se od $42,771 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $299,495 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Equal Experts. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $42.8K

Backend Softverski Inženjer

Analitičar Podataka
$61.2K
Menadžment Konzultant
$205K

Regrutač
$109K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$188K
Arhitekt Rješenja
$299K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Equal Experts je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $299,495. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Equal Experts je $148,650.

