    • O nama

    EQBM is a risk management company that provides a web and mobile platform for accredited investors. They use Big Data, Machine Learning, and Behavioral Finance techniques to improve profit results.

    eqbm.io
    Web stranica
    2017
    Godina osnivanja
    10
    Broj zaposlenika
    $1M-$10M
    Procijenjeni prihod
    Sjedište

