EQ Plaće

Plaće u EQ kreću se od $104,475 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $223,875 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EQ . Zadnje ažuriranje: 10/17/2025