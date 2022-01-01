Imenik tvrtki
EQ
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

EQ Plaće

Plaće u EQ kreću se od $104,475 ukupne godišnje naknade za Poslovni Analitičar na donjoj strani do $223,875 za Softverski Inženjer na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EQ. Zadnje ažuriranje: 10/17/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Poslovni Analitičar
$104K
Softverski Inženjer
$224K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$110K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u EQ je Softverski Inženjer at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $223,875. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u EQ je $109,624.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za EQ

Povezane tvrtke

  • Willis Towers Watson
  • Envestnet
  • Aon
  • Affirma
  • BlackRock
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi