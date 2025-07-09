Imenik tvrtki
Epson Plaće

Plaće u Epson kreću se od $45,338 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $162,810 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Epson. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Poslovne Operacije
$84.6K
Poslovni Analitičar
$109K
Znanstvenik Podataka
$45.3K

Ljudski Resursi
$82.3K
Menadžer Proizvoda
$151K
Menadžer Projekta
$163K
Prodajni Inženjer
$62.7K
Softverski Inženjer
$48.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Epson je Menadžer Projekta at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $162,810. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Epson je $83,446.

