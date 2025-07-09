Epson Plaće

Plaće u Epson kreću se od $45,338 ukupne godišnje naknade za Znanstvenik Podataka na donjoj strani do $162,810 za Menadžer Projekta na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Epson . Zadnje ažuriranje: 9/12/2025