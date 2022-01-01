Imenik tvrtki
Epicor
Epicor Plaće

Plaće u Epicor kreću se od $14,296 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $205,020 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Epicor. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Softverski Inženjer
Median $27.7K
Računovođa
$136K
Poslovni Analitičar
$22.7K

Znanstvenik Podataka
$205K
Informatičar (IT)
$102K
Dizajner Proizvoda
$14.3K
Menadžer Proizvoda
$45.9K
Menadžer Projekta
$80.6K
Prodaja
$129K
Prodajni Inženjer
$113K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$57.6K
Ukupne Nagrade
$25.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Epicor je Znanstvenik Podataka at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $205,020. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Epicor je $69,087.

