Epic Games Plaće

Plaće u Epic Games kreću se od $52,260 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $445,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Epic Games. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Softverski Inženjer
L1 $107K
L2 $137K
L3 $232K
L4 $295K
L5 $401K

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Softverski inženjer video igara

Menadžer Proizvoda
L3 $184K
L5 $445K
Marketing
Median $180K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $400K
Menadžer Projekta
Median $205K
Arhitekt Rješenja
Median $238K
Računovođa
$76.4K
Poslovni Analitičar
$191K
Menadžer Znanosti Podataka
$288K
Znanstvenik Podataka
$161K
Financijski Analitičar
$281K
Ljudski Resursi
$88K
Informatičar (IT)
$67.6K
Marketinške Operacije
$147K
Dizajner Proizvoda
$68.6K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$193K
Menadžer Programa
$151K
Regrutер
$77.4K
Prodaja
$52.3K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$80.6K
Menadžer Tehničkih Programa
$166K
Povjerenje i Sigurnost
$137K
Raspored Stjecanja

20%

GOD 1

20%

GOD 2

20%

GOD 3

20%

GOD 4

20%

GOD 5

Tip Dionica
Options

U Epic Games, Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)

  • 20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)

Epic Games offers stock options after 1 year of service.

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Epic Games je Menadžer Proizvoda at the L5 level s godišnjom ukupnom naknadom od $445,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Epic Games je $166,165.

