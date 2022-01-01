Epic Games Plaće

Plaće u Epic Games kreću se od $52,260 ukupne godišnje naknade za Prodaja na donjoj strani do $445,000 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Epic Games. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025
U Epic Games, Options podliježu 5-godišnjem rasporedu stjecanja:
20% stječe se u 1st-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 2nd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 3rd-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 4th-GOD (20.00% godišnje)
20% stječe se u 5th-GOD (20.00% godišnje)
Epic Games offers stock options after 1 year of service.
