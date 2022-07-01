EPI-USE Labs Plaće

Plaće u EPI-USE Labs kreću se od $127,400 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $190,045 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EPI-USE Labs . Zadnje ažuriranje: 11/20/2025