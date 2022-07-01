Imenik tvrtki
EPI-USE Labs
Plaće u EPI-USE Labs kreću se od $127,400 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $190,045 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EPI-USE Labs. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Softverski Inženjer
$127K
Arhitekt Rješenja
$190K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u EPI-USE Labs je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $190,045. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u EPI-USE Labs je $158,723.

