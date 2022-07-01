Plaće u EPI-USE Labs kreću se od $127,400 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $190,045 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika EPI-USE Labs. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025
Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.
For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/epi-use-labs/salaries.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.