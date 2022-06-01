Imenik tvrtki
ePayPolicy
ePayPolicy Plaće

Plaće u ePayPolicy kreću se od $83,415 ukupne godišnje naknade za Regrutер na donjoj strani do $230,118 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ePayPolicy. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Regrutер
$83.4K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$230K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ePayPolicy je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $230,118. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ePayPolicy je $156,766.

Ostali resursi

