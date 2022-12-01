Imenik tvrtki
ePaisa
ePaisa Plaće

Plaće u ePaisa kreću se od $16,996 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $126,664 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika ePaisa. Zadnje ažuriranje: 11/20/2025

Softverski Inženjer
$17K
Arhitekt Rješenja
$127K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u ePaisa je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $126,664. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u ePaisa je $71,830.

